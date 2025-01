Pareja de mañosos doman con 1,200 dólares a una señora en Jinotega

De 1,000 dólares en efectivo fue despojada Luz del Socorro Rizo Zavala, de 45 años de edad, a manos del sujeto Ángel Gabriel Altamirano Díaz, de 32 años, y de una mujer de identidad desconocida que le acompañaba.

La pareja de sinvergüenzas, interceptaron a doña Luz del Socorro en una calle del barrio Omar García, de la ciudad de Jinotega, minutos después de haber retirado los dólares de una entidad bancaria.

“El hombre ese se me acercó para decirme que se había encontrado un dinero, y no sé, si me durmió o qué, pues minutos después se desapareció llevándose con él los mil 200 dólares”, relató doña Luz.

Seguidamente, se dirigió a la estación policial para denunciar al tal Ángel, quien fue apresado, sin embargo, no tenía el dinero consigo, por lo que se sospecha que la desconocida que le acompañaba se llevó las lapas verdes.