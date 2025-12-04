Par de motorizados se accidentan en carretera Managua – Masaya

Esta mañana el motociclista Yader Moreno, colisiono con otro motorizado no identificado en el kilómetro 15 y medio de la carretea Managua-Masaya.

Accidente en la carretera Managua-Masaya hoy

Moreno a causa del impacto sufrió graves lesiones por lo que fue llevado al hospitalito de Ticuantepe, en tanto del otro motociclista resultó con golpes menores.

Moreno se trasladaba de su vivienda en el municipio de Catarina a Managua, cuando sufrió el accidente que investiga la policía para determinar la responsabilidad de los conductores.

