Par de motociclistas quedan en 3 y 2 al chocar en Villa El Carmen

Batallando entre la vida y la muerte quedaron Bismarck David Pérez y otro de identidad aún desconocidas, luego que las motocicletas en que cada uno de ellos viajaban chocaran de frente, la noche de este lunes.

El violento accidente de tránsito se registró en la comarca Samaria del municipio de Villa El Carmen, en Managua.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que uno de los varones quedo tirado sobre su moto, en tanto, la otra cabra metálica tomó fuego. Enseguida, pobladores de la zona los auxiliaron trasladándolos al hospital de la zona.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del accidente de tránsito se movilizaron al lugar para determinar la responsabilidad de los involucrados.

