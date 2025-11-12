Par de ladrones armados roban más de 450 mil córdobas a una productora en Jinotega

Más de 450 mil córdobas producto de la venta de café y dos celulares fueron robados por dos sujetos armados que asaltaron la casa de la productora Herminia Ríos Dávila, de 50 años.

El violento atraco ocurrió en la casa de doña Herminia ubicada en la comarca El Tabaco, en el municipio El Cuá, departamento de Jinotega, a donde ingresaron los hampones portando pistolas.

Por otra parte, la Policía Nacional capturó al sujeto Andy Steven Palacios Sequeira, de 21 años, oriundo de Tipitapa, mientras se hospedaba en un hotel situado en el barrio Alejandro Ramos Turcios, de la ciudad de Jinotega.

Al momento del arresto, al sujeto se le ocupó en su habitación una bolsa plástica conteniendo 53.6 gramos de piedras de crack.

El detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía para ser acusado por tráfico de drogas.

