Par de jóvenes sufren graves lesiones al impactar contra rastra en mal estado en Nueva Guinea

Con fracturas múltiples en la pierna izquierda mas policontusiones resultó anoche Bryan Antonio Obando Sequeira de 17 años, al colisionar la motocicleta que conducía contra una rastra estacionada con desperfectos mecánicos en la vía, en la comunidad Naciones Unidas, municipio de Nueva Guinea, Caribe Sur.

Accidente en moto deja dos jóvenes heridos en Nueva Guinea

Se conoció que junto a Bryan Antonio, viajaba como acompañante a Elvin Ramos de 16 años, quien sufrió trauma craneal leve más policontusiones, ambos muchachos se encontraban bajo los efectos del alcohol y circulaban a exceso de velocidad.

“Los muchachos pegaron contra la parte trasera de la rastra que circulaba de Bluefields a Managua, al aventajar un camión que estaba estacionado en la vía debido a desperfectos mecánicos” expresó un testigo del accidente.

Luego de ser auxiliados por pobladores de Naciones Unidas los lesionados recibieron atención pre hospitalarias por técnicos de Cruz Blanca, en Nueva Guinea, quienes los trasladaron al hospital Jacinto Hernández.

