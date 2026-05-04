Par de hermanas resultan lesionadas en violento choque de motos en Rubenia

Con lesiones de consideración resultaron anoche las hermanas Mayra del Socorro Reyes Herrera, de 35 años, y Karen Junieth Avendaño Herrera, de 41 años, al impactar las motocicletas que conducían.

El cazador de noticias José Dávila informó que las féminas se trasladaban por el carril izquierdo en una motocicleta marca Bóxer placa M 207963, cuando fueron impactadas por una moto Pulsar JI41275, cuyo conductor no fue identificado.

Al momento de sufrir el accidente de tránsito Mayra del Socorro se dirigía en su moto a dejar a su hermana Karen a su casa cerca de los semáforos del Mercado Carlos Roberto Huembés, cuando se vieron involucradas en el accidente de tránsito.

Ambas fueron llevadas de emergencia al hospital Manolo Morales para ser atendidas de emergencia por el personal médico de turno.

