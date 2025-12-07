Par de granadinos tras las rejas por robar dos chompipes a su vecina

Manuel Ríos Peña, de 32 años, y Rafael López, de 40, fueron capturados en Granada por robarle dos chompipes valorados en 2,400 córdobas a su vecina.

El hecho ocurrió en el barrio San Ignacio, de la ciudad de Granada, donde el par de sujetos aprovecharon la madrugada para meterse al patio de la casa de doña Socorro González Mena, de 54.años.

Al no encontrar nada de valor, se llevaron los chompipes que doña Coquito estaba engordando para la cena navideña.

Los amigos de lo ajeno serán puestos a la orden de las autoridades competentes para ser procesados por robo con fuerza.

