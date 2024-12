Papá pagó pensión alimenticia de 11 años con un cerdo y 15 minutos después un ladrón se lo robó en Chontales

Muy triste quedó la señora Yerling Pérez, del barrio Diriangén, de Juigalpa, Chontales, después que un desconocido le robó un cerdo de un mes y medio de nacido del patio de su casa en el barrio Diriangén, de Juigalpa, Chontales.

El robo ocurrió la tarde del viernes, cuando la mujer salió de su casa a comprar un medicamento para el cerdito quien está enfermo.

«Solo tarde 15 minutos en la veterinaria y al regresar a la casa, ya se lo habían llevado. Le pido a quien lo tenga por favor que me lo regrese, no haré preguntas y daré una recompensa», dijo doña Yerling.

Según la mujer, el cerdito fue obtenido como pago de una pensión alimenticia del padre de su hija que equivalía a 10 mil córdobas por 11 años que no le había dado nada.

«Ellos no tenían dinero y me dijeron que me iban a dar este cerdito», explicó la mujer, quien afirmó que le costó llevar el animalito desde Wapí hasta Juigalpa.

Detalló que el chanchito es blanco, tiene una mancha en una de sus piernas y un rasguño en una de sus orejas.

Además indicó que al cerdito lo iban a ocupar para pagar una promesa por la sanación de su hija, quien nació con soplo en el corazón y según los médicos, solo le daban algunos días de vida.