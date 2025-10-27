Panguero va a parar al hospital tras chocar contra un tronco en Bluefields

Al hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco, fue llevado de emergencia el señor Juan Alberto Lira Aguilar, luego de que sufrió un accidente acuático en la ruta hacia El Bluff, en el Caribe Sur.

El percance sucedió la mañana de este lunes cuando la panga Grean Sea, matrícula 1080, que cubría la ruta a El Bluff, impactó violentamente contra un tronco que estaba flotando en el agua.

Juan Alberto Lira es el patrón de la embarcación, quien pese a sufrir un fuerte golpe en la cabeza, hizo un gran esfuerzo para lograr llegar y atracar en el Puerto El Bluff.

Inmediatamente, Juan Alberto fue trasladado de emergencia de regreso a Bluefields para ser atendido en el hospital regional.

