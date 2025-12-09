Panameño «a todo mamón» provoca violento choque de furgones en Rivas

Cuantiosos daños materiales dejó como saldo el choque entre dos furgones ocurrido a eso de las 5 de la mañana de hoy martes, en el kilómetro 143 de la carretera panamericana sur, en Cárdenas, Rivas.

Grave choque de furgones en la Panamericana Sur

El accidente fue provocado por el panameño Eduard del Cid Rivera, de 23 años, conductor del cabezal placa BH-0003, con el que no guardó la distancia.

En la acción, chocó contra la parte trasera del cabezal placa M 335-122 conducido por el capitalino Honter David Solís Guevara quien estaba estacionado en su carril, debido a desperfectos mecánicos.

A causa del impacto, los dos furgones quedaron destruidos y con la mercadería que trasladaban, tirada sobre la carretera.

