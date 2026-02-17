Paiwas: Jugador de béisbol desaparece mientras cruzaba el Río Tuma

En calidad de desaparecido se encuentra el joven Donald López Arroliga, quien fue visto por ultima vez cruzando el rio Tuma, por el sector de la Plancha San Pedro, en el municipio de Paiwas, en el Caribe Sur de Nicaragua.

Donald López Arroliga

Cazadores de noticias informaron que Donald se metió al agua y al parecer la corriente lo arrastro, pues no salió al otro lado.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Donald López Arroliga fue un excelente pelotero que jugó con la selección de Mulukukú en la Serie Regional Indígena y en la Serie del Caribe Nicaragüense.

Miembros de la policía y comunitarios reanudarán la búsqueda de Donald este martes al rayar el sol.

