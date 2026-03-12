Padre e hijo resultan lesionados al volcarse en camioneta en carretera Acoyapa – San Carlos

El señor Fabián Sebastián Gutiérrez, de 63 años, y su hijo Fabián Gutiérrez Molina, de 27, resultaron lesionados al volcarse con todo y la camioneta en la que se desplazaban por el kilómetro 180 de la carretera Acoyapa – San Carlos.

Accidente en carretera Acoyapa-San Carlos

El vehículo era conducido por don Fabián, quien presuntamente se durmió al volante.

Eso provocó que perdiera el control y se volcara en la vía, quedando cruzado en uno de los carriles de la carretera.

Padre e hijo fueron auxiliados por miembros de socorro en el lugar. En tanto, agentes de tránsito investigan las causas exactas que provocaron el accidente.

Otro accidente de tránsito ocurrió en la Calle Nueva, de la ciudad de Granada, donde resultó fracturada en la mano y pierna derecha, la motociclista Albertina González Mora, de 24 años.

Testigos dijeron que la fémina perdió el control de la moto y rodó por varios metros en la vía, sufriendo las lesiones que la tienen ingresada al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada.

