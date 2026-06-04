Padre e hijo resultan gravemente lesionados al ser atropellados en Masaya

Con múltiples lesiones graves resultó un ciudadano de apellido Sandoval y su pequeño hijo de 3 años, al ser impactada la motocicleta marca Pulsar, placa MY 31-135, en que viajaban por una camioneta, cuyo irresponsable conductor huyó.

Masaya: Padre e hijo graves tras brutal choque

El accidente de tránsito se registró la noche de este miércoles, en el sector de la Bajada de la Laguna en Masaya, por donde el irresponsable conductor de la camioneta se desplazaba a exceso de velocidad.

Tu Nueva Radio Ya conoció que padre e hijo fueron trasladados por su estado de salud, al hospital Hilario Sánchez de Masaya.

Cazadores de noticias informaron que el motociclista y su hijo se dirigían al municipio de Catarina a traer al trabajo a su esposa, cuando ocurrió el accidente.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles del accidente y capturar al irresponsable conductor de la camioneta.

