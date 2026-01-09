Otro nicaragüense pierde la vida por causas desconocidas en Texas, Estados Unidos

Por Jonathan Morales
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El nicaragüense Carlos Gómez Soza falleció por causas desconocidas en Dallas, Texas, Estados Unidos, causando gran tristeza y consternación a su esposa, sus hijas, familiares y amigos.

El nicaragüense Carlos Gómez Soza
El nicaragüense Carlos Gómez Soza

Gómez Soza era originario de Puerto Cabezas, Caribe Norte, había procreado dos niñas con su esposa Francis Tenorio Ochoa, y tenía varios años de residir en Estados Unidos.

En nombre de su madre, hermanos y su esposa, la señora Maidy Solanje Tenorio Ochoa abrió una colecta en Gofundme para reunir dos mil dólares que les faltan para la repatriación del cuerpo a Nicaragua y brindarle cristiana sepultura en su tierra natal.

La familia agradeció de antemano profundamente cualquier muestra de solidaridad y apoyo en este momento de dolor.

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