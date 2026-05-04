Operario de pala mecánica muere al volcarse a un kilómetro de la rotonda de La Boquita

Una tragedia se registró la mañana de este lunes cuando Dolores Hermenegildo Urbina Luna, de 64 años, murió de forma instantánea al volcarse con la pala mecánica que operaba a un kilómetro al norte de nueva rotonda de La Boquita, jurisdicción de Diriamba, en Carazo.

Hombre Muere: Vuelca Pala Mecánica en La Boquita, Carazo

De acuerdo con la información preliminar, la víctima, andaba realizando labores de remoción de tierra con la pala mecánica.

Por causas que están bajo investigación, el pesado vehículo se precipitó en una pendiente, lo que provocó un aparatoso vuelco que terminó con la vida del operador en el lugar de los hechos.

Al sitio del siniestro se desplazaron de inmediato unidades de emergencia integradas por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Dirección General de Bomberos, quienes trabajaron en la escena del accidente.

Asimismo, efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes para resguardar el área e iniciar las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer las circunstancias exactas que originaron este lamentable suceso.