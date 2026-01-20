Ometepe: Encuentran cuerpo de joven caribeño ahogado en La Punta de La Paloma

En el sector del Cangrejal, de San Jorge, Rivas, fue encontrado este martes el cuerpo del joven José Gabriel Artola Pérez, de 23 años, quien pereció ahogado el domingo en Punta Jesús María, Isla de Ometepe.

Joven desaparecido en el Lago Cocibolca, Isla de Ometepe

Cazadores de Noticias informaron que José Gabriel y otros tres familiares estaban dándose un chapuzón en el balneario Punta Jesús María, conocido popularmente como “Punta de la Paloma”, en el municipio de Moyogalpa.

En ese momento, una corriente arrastró a los 4 jóvenes, de los cuales José Gabriel no puso nadar para ponerse a salvo.

Artola Pérez era originario del municipio de Nueva Guinea, Caribe Sur, de donde se trasladó en excursión al popular balneario rivense.

En las labores de búsqueda participaron familiares, amigos, pescadores y efectivos de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.

