Ocupantes de cisterna quedan vivos de milagro en un accidente de tránsito en La Gateada

Don Juan Zapata, de 50 años, y Marvin Rugama, de 45, sobrevivieron a un violento accidente de tránsito ocurrido la mañana de hoy jueves, en la cuesta La Zopilota, ubicada en Villa Sandino, Chontales.

Dos hombres sobreviven a grave accidente en Chontales

Ambos se trasladaban en un furgón cisterna cargada de combustible, que cayó a un barranco, en el sector de La Gateada.

Cazadores de Noticias informaron que el conductor de la cisterna perdió el control en una curva e impactaron contra una valla de contención.

Tras destruir la estructura metálica de seguridad, el pesado vehículo cayó al barranco a un lado de la carretera.

Los lesionados quedaron prensados por varios minutos dentro de la chatarra retorcida en que quedó convertida la cabina del furgón.

Ambos ocupantes resultaron con trauma de tórax y abdomen, por lo cual fueron trasladados al hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra, de Juigalpa, Chontales.