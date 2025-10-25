Octogenario muere tras caer a cauce en Bilwi, Caribe Norte

En el hospital capitalino Lenin Fonseca, falleció Alfredo Andrés Galeano Alvarado, de 82 años, a causa del trauma craneal severo que sufrió al accidentarse cuando pedaleaba su bicicleta.

El accidente ocurrió en la comunidad de Kisalaya, municipio de Bilwi, Caribe Norte, donde don Alfredo Galeano, viajaba en su bicicleta, presuntamente, en estado de ebriedad, y al pasar por el puente perdió el control y se precipitó al cauce sufriendo graves lesiones principalmente en la cabeza.

Lugareños rescataron a Galeano Alvarado, y lo llevaron al hospital Nuevo Amanecer, de Bilwi, de donde fue transferido al centro asistencial capitalino, pero lamentablemente falleció cuando era atendido por especialistas ayer viernes.