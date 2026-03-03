Ocotal: Vehículo se estrella contra vivienda dejando cuantiosos daños materiales

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este martes en el barrio Nora Astorga, Ocotal, Nueva Segovia, provocó severos daños en la propiedad de Angélica María Flores González, de 53 años.

Accidente en Ocotal: Daños por 4,000 dólares en vivienda

El incidente se registró aproximadamente a las 2:00 de la madrugada, mientras la propietaria descansaba en el inmueble.

El vehículo involucrado, un Toyota gris con placa de Estelí, circulaba de este a oeste cuando perdió el control e impactó contra un costado de la casa.

El conductor fue identificado como Sergio Farid Mendoza Rodríguez, de 20 años, quien presuntamente intentó abandonar la escena tras la colisión.

Los daños en la infraestructura fueron valorados preliminarmente en 4,000 dólares.

No obstante, el padre del joven, don José Sergio Mendoza, se presentó al lugar para asumir la responsabilidad económica y llegó a un acuerdo con la afectada para cubrir la totalidad de las reparaciones.

