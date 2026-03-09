Ocotal lamenta el fallecimiento de la comerciante Carmen Liseth Padilla

Los comerciantes del mercado municipal de Ocotal, Nueva Segovia, se encuentra de duelo tras confirmarse el sensible deceso de la señora Carmen Liseth Padilla, ocurrido este lunes a causa de complicaciones de salud que venía enfrentando con valentía desde hace algunos años.

Carmen Liseth Padilla

De acuerdo con la información brindada por allegados, la señora Padilla padecía de una condición cardíaca delicada. Hace algunos años había sido sometida a una cirugía de corazón abierto; sin embargo, con el paso del tiempo, su estado de salud volvió a verse afectado hasta producirse su deceso.

Doña Carmen era una figura muy apreciada y conocida en el populoso Mercado de Ocotal, donde junto a su pareja se dedicó durante décadas a la venta de carne y la tradicional chanfaina.

Su esfuerzo y constancia en este negocio le permitieron ganarse el sustento diario, así como el cariño de sus clientes y compañeros comerciantes.

Su vela se realiza este lunes en la que fue su casa de habitación, ubicada de la zapatería El Remate, dos cuadras al este, en la ciudad de Ocotal.

La comunidad segoviana recuerda hoy a una mujer trabajadora que, a pesar de sus problemas de salud, siempre mantuvo el compromiso con su labor en el corazón de la economía local.

