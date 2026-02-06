Ocotal: Joven fallece al caer con automóvil en un cauce

El ciudadano Jorge Alberto Iglesias López, de 27 años, murió la madrugada de este viernes al caer a un cauce con el auto que conducía en el barrio “Carlos Manuel Jarquín”, de Ocotal, Nueva Segovia.

Trágico accidente automovilístico en el barrio Carlos Manuel

El accidente ocurrió a las 2:0 de la mañana de la Tienda Azul 100 metros al Este a donde se presentaron las autoridades correspondientes tras ser alertados sobre el hecho.

Jorge Alberto Iglesias habitaba de la escuela Pedro Joaquín Chamorro cuatro cuadras y media al Sureste en el barrio “Sandino”, a medio kilómetro de donde sucedió la desgracia.

De acuerdo informes preliminares, Jorge iba conduciendo un automóvil marca Kia color gris con placas NS 7413, y al descender por una pendiente, perdió el control, se salió de la vía, impactó contra un objeto de concreto, y luego cayó a un cauce.

El dictamen emitido por el médico forense, doctor Carlos Acosta Ortiz, señala que la causa de muerte fue un trauma craneoencefálico severo.

El cuerpo de Jorge Alberto fue entregado a su señora madre, Sandra Patricia López, de 52 años, para proceder a su vela y luego darle cristiana sepultura.

