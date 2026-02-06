Ocotal: Joven fallece al caer con automóvil en un cauce

Por Jonathan Morales
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El ciudadano Jorge Alberto Iglesias López, de 27 años, murió la madrugada de este viernes al caer a un cauce con el auto que conducía en el barrio “Carlos Manuel Jarquín”, de Ocotal, Nueva Segovia.

Trágico accidente automovilístico en el barrio Carlos Manuel
Trágico accidente automovilístico en el barrio Carlos Manuel

El accidente ocurrió a las 2:0 de la mañana de la Tienda Azul 100 metros al Este a donde se presentaron las autoridades correspondientes tras ser alertados sobre el hecho.

Jorge Alberto Iglesias habitaba de la escuela Pedro Joaquín Chamorro cuatro cuadras y media al Sureste en el barrio “Sandino”, a medio kilómetro de donde sucedió la desgracia.

De acuerdo informes preliminares, Jorge iba conduciendo un automóvil marca Kia color gris con placas NS 7413, y al descender por una pendiente, perdió el control, se salió de la vía, impactó contra un objeto de concreto, y luego cayó a un cauce.

El dictamen emitido por el médico forense, doctor Carlos Acosta Ortiz, señala que la causa de muerte fue un trauma craneoencefálico severo.

El cuerpo de Jorge Alberto fue entregado a su señora madre, Sandra Patricia López, de 52 años, para proceder a su vela y luego darle cristiana sepultura.

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