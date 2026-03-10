Ocho días después se rinde a la muerte corredor de motocicletas que se accidentó en Managua

Este martes, en cuidados intensivos del hospital Antonio Lenin Fonseca se rindió a la muerte, el corredor de motocicleta Ahmed Giovanni Balladares Montiel de 22 años, debido al trauma craneal que sufrió al accidentarse el pasado 2 de marzo en Managua.

Las circunstancias en qué Balladares Montiel sufrió el violento accidente de tránsito son investigadas por las autoridades de la Policía Nacional.

Cazadores de noticias informaron que, en un intento por salvar la vida de Balladares Montiel, lo trasladaron al hospital Alemán Nicaragüense, donde los médicos lo estabilizaron y remitieron al Lenin Fonseca, por su delicado estado de salud.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Balladares Montiel era miembro de un club de motocicleta llamado Team Aniram Performance, quienes, desde sus redes sociales, enviaron su más sentido pésame a la familia doliente.

La vela del joven Balladares Montiel se realiza en su casa de habitación ubicada en el barrio Lomas de Guadalupe, Managua.