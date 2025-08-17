Obrero se ahoga en canal de riego de la azucarera CASUR en Rivas

Becker Janner Hernández Corea, de 26 años, pereció ahogado la mañana de hoy domingo en un canal de riego de la azucarera CASUR, en la zona que le corresponde al municipio de Buenos Aires, en el departamento de Rivas.

Según las investigaciones, Hernández Corea padecía de epilepsia y sufrió un ataque repentino cuando trabajaba en el área de riego de cultivo de caña

El percance hizo que cayera al agua en el sector conocido como El Zanjo y se ahogara sin que nadie pudiera auxiliarlo.

El cuerpo de Becker fue encontrado flotando en el agua por un compañero de trabajo quien dio aviso a las autoridades de la azucarera y luego a la policía.

El ahora occiso tenía dos años de trabajar como operador de bombas de riego en la empresa CASUR.

Habitaba en la comunidad El Menco, en Buenos Aires, Rivas, donde deja una niña de 8 meses de nacida en la orfandad.

