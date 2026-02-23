Obrero muere al caer en molino de empresa de aceite vegetal en El Castillo, Río San Juan

En el centro de Salud de Boca de Sábalos, en el municipio de El Castillo, en Rio San Juan, dio su último suspiro de vida el obrero Gilbert José Alemán Chavarría, tras resultar severamente lesionado al caer en un molino industrial.

El hecho, catalogado como un accidente laboral, ocurrió en la empresa PALCASA, dedicada a la producción de aceite vegetal de palma.

Nuestro corresponsal en la zona, José Duarte, dijo que Gilbert José fue descubierto dentro del molino por un compañero de Trabajo, que fue a ver que sucedía, ya que la maquinaria se apagó repentinamente.

El joven, que habitaba en el barrio Laureano Mairena, en el Castillo, fue sacado y llevado al centro de salud, pero minutos después falleció. El hecho ya es investigado por la policía.

