Obrero fallece en el Hospital Lenín Fonseca después de sufrir accidente laboral

En la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Lenin Fonseca murió ayer Wilfredo Figueroa, de 54 años, a causa de un trauma craneal severo que sufrió en un accidente laboral.

Informes indican que don Wilfredo Figueroa cayó de una altura de más de 3 metros, cuando realizaba trabajos de electricidad en un poste del tendido eléctrico en un barrio de Managua.

Tras sufrir la estrepitosa caída la tarde del pasado 19 de abril, don Wilfredo fue llevado al centro asistencial capitalino donde falleció 48 horas después.

El cuerpo de don Wilfredo Figueroa fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la debida autopsia y determinar la causa directa del fallecimiento.

El finado residía en la comarca Monte Fresco, en el municipio El Crucero, departamento de Managua.