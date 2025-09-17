Obrero estuvo a punto de morir en el pozo que perforaba en Léon

“Tratando de ganarse el pan de cada día, casi encuentra la muerte” el obrero Eusebio García Carrasco, de 40 años, quien resultó con la pierna derecha fracturada al caer dentro de un pozo que él mismo perforaba.

El hecho ocurrió en el municipio de Achuapa, en el departamento de León, donde Carrasco García fue contratado para cavar el hueco del pozo.

Testigos dijeron que don Eusebio estaba en la superficie llenando sus pulmones de oxígeno, y cuando intentaba bajar al hueco para sacarle tierra, perdió el equilibrio y pegó el “costalazo” en el fondo.

Por la gravedad de la lesión, el obrero fue transferido de Achuapa, al hospital Oscar Danilo Rosales, de la ciudad de León.

IMPACTÓ CONTRA UN ÁRBOL

Al mismo hospital leonés fue llevado el motociclista Franklin José Rojas, de 22 años, quien resultó con la pierna izquierda fracturada al estrellarse contra un árbol.

El accidente ocurrió en el municipio de Nagarote, en circunstancias investigadas por agentes de tránsito.

