Obrero del campo muere al enfrentar asaltantes en finca del Triángulo Minero

El trabajador del campo Roberto Pablo Suazo Muñoz, de 31 años, fue ultimado con un disparo de escopeta en el pecho por uno de varios delincuentes.

Asalto mortal en Siuna

El lamentable suceso ocurrió en una finca de la comunidad Trinitara, en Siuna, Triángulo Minero, cuando Roberto y otros compañeros se enfrentaron a tiros con miembros de una banda delictiva que llegaron a cometer un asalto.

Tras los hechos fueron detenidos Wilton Zeledón Zelaya, de 30 años; Denis Santiago López Zeledón, de 29; Junior Manuel Reyes Castro, de 33 años; y Porfirio Borge Jirón, de 48 años.

Los delincuentes conformaban una banda de asaltantes que operaba en distintas comunidades del Triángulo Minero y al momento de ser capturados se les ocuparon armas de fuego, pasamontañas y ropa camuflada.

