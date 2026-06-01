Obrero de la maquila muere súbitamente frente a sus compañeros en Zona Franca Las Mercedes

Tremendo susto se llevaron este medio día un grupo de trabajadores de una empresa maquiladora de la zona franca Las Mercedes, al ver caer repentinamente al suelo a su compañero, Luis Eduardo Oporta Fajardo, de 25 años.

Como era un colega muy alegre que siempre estaba animando al grupo, al verlo caer de pronto pensamos que se trataba de una bromas, pero al no verlo reaccionar llamamos a doña Merary O´hara Pavón, responsable del área de Higiene y Seguridad Ocupacional de la empresa, dijo un trabajador.

Inmediatamente, la jefa decidió el traslado de Luis Eduardo al hospital Solidaridad, pero a su ingreso, la doctora Guardado, médico de turno, manifestó que el paciente no presentaba los signos vitales.

Por orientaciones de la Policía del Distrito Seis, el cadáver de Luis Eduardo Oporta, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, para determinar las causas de su muerte.