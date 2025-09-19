type here...
viernes, septiembre 19, 2025
Obrero agrícola es ultimado a puñaladas durante pleito al calor del guaro en Siuna

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

De varias cuchilladas fue asesinado el campesino Juan Antonio Obregón Martínez, de 40 años de edad, en la comunidad El Hormiguero, en el municipio de Siuna, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Cazadores de noticias informaron que Obregón Martínez estaba bebiendo guaro con los hermanos Dixon, de 19 años, y Élix Castro Rodríguez, de 24, cuando empezaron a discutir por causas desconocidas.

En medio de la pelea verbal, los hermanos Castro Rodríguez atacaron a golpes Juan Obregón Martínez y luego lo apuñalaron, causándole la muerte.

Después de cometer el crimen, los hermanos Castro Rodríguez huyeron con rumbo desconocido y están siendo buscado por las autoridades.

