Obrero agrícola es ultimado a garrotazos en El Cuá, Jinotega

El campesino Denis Díaz, de unos 45 años de edad, fue encontrado asesinado este lunes de la escuela Salvador Úbeda, 50 metros al sur, en la comarca Pavona Arriba, en Abisinia, El Cuá, Jinotega.

Crimen en Jinotega: campesino Denis Díaz hallado muerto

Presuntamente el hombre fue ultimado de garrotazos en la cabeza ayer domingo a orillas de la carretera y luego arrastrado veinte metros hasta un cafetal, donde fue hallado por personas que pasaban por el sector.

Las autoridades policiales se encuentran investigando el crimen en tanto el cuerpo de Denis Díaz sería trasladado a la comunidad Santa María de Tasuá, en El Cuá, su lugar de origen.

