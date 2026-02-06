Nueva Segovia: Hombre fallece después de ser impactado por motociclista en Quilalí

En el hospital Héroes de las Segovias se rindió ante la muerte el señor Santos Epifanio Muñoz Alfaro, de 70 años, tras haber sido atropellado por una motocicleta en Quilalí, Nueva Segovia.

Cazadores de noticias informaron que don Santos iba cruzando la vía a bordo de su bicicleta cuando fue impactado por la moto conducida por Norman Adonis Quintero Peralta, de 30 años, quien fue detenido.

El accidente ocurrió en la comarca El Bosque, kilómetro 267 de carretera Quilalí – Wiwilí, de donde el adulto mayor fue llevado primero al hospital de Quilalí y luego al regional de Ocotal, donde permaneció hasta su fallecimiento.

