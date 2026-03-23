Nueva Segovia: Adulto mayor fallece arrollado tras lanzarse de camioneta en marcha

De forma inmediata falleció el señor José Santos Zamora Córdoba, de 61 años, tras un fatídico accidente ocurrido la mañana de este lunes en la comunidad San Pedro, en el municipio de Jalapa.

Accidente fatal en Jalapa, vehículo fuera de control

La víctima perdió la vida al ser arrollado por el mismo vehículo en el que se transportaba, luego de que este presentara fallas mecánicas en una pendiente.

El suceso se registró a las 8:30 a.m., cuando don José Santos viajaba en la tina de una camioneta con placas NS 0244, conducida por el joven Eddy Benavides, de 20 años.

Según testigos, mientras el vehículo subía una cuesta, sufrió un desperfecto técnico que provocó que se fuera de retroceso sin control.

Ante el desespero de ver que el automotor retrocedía, el ciudadano entró en pánico y decidió lanzarse hacia el camino. Lamentablemente, cayó en la trayectoria de las llantas, las cuales le pasaron sobre el tórax y el abdomen, provocándole lesiones internas irreversibles que le causaron la muerte en el lugar.

Accidente mortal en Jalapa

En su viaje sin control, la camioneta también impactó y causó daños de consideración a dos motocicletas que se encontraban estacionadas a la orilla de la vía.

Se conoció que, al momento del percance, ambos ciudadanos se dirigían a realizar labores de trabajo en la zona.

Las autoridades locales hicieron entrega del cuerpo a su nieta, Osmara Maryini Membreño Díaz, para que la familia proceda con las honras fúnebres y su posterior sepultura en su comunidad de origen.

