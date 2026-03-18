No respetar el alto deja con pierna fracturada a motociclista en el Mercado Oriental

Inconscientes y con la pierna derecha fractura resultó esta mañana un motociclista de identidad hasta el momento no identitificado al irrespetar un alto y ser atropellado por una camioneta cerrada.

Accidente en el Mercado Oriental

El accidente ocurrido a eso de las 7 de la mañana, se dio de la iglesia El Calvario 5 cuadras abajo, en el Mercado Oriental, cuando el conductor de una moto Pulsar, M 30 927, se desplazaba de sur a norte e irrespeto el alto, siendo impactado por la camioneta Nissan matrícula M 455 182 que se desplazaba en su preferencia de este a oeste.

Del impacto el motociclista sufrió la fractura en la pierna derecha y según testigo quedó unos minutos inconsciente, siendo atendido por técnicos de los Bomberos Unidos que lo trasladaron a un centro asistencial capitalino, en tanto la policía indaga los pormenores del accidente para determinar la responsabilidad de los conductores.

