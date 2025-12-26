No hacer caso de no seguir tomando le cuesta la vida a motociclista en la capital

De forma instantánea falleció Emilio José Sáenz Rodríguez, de 31 años, al impactar su moto contra un árbol en el boulevard frente al Maxi Pali del barrio Waspam Sur, en Managua, a la 1 con 20 minutos de la madrugada de este viernes.

moto Génesis color negro placa 323 546

En el accidente resultó gravemente lesionado el pasajero de la moto Franklin Yamir Castillo García, de 26 años, quien fue llevado al hospital Manolo Morales Marx, donde fue operado de emergencia.

Cazadores de noticias informaron que Emilio conducía de Este a Oeste su moto Génesis color negro placa M 323-546, cuando perdió el control, giró a la izquierda se subió al boulevard e impactó contra el árbol.

A causa del impacto, el casco de protección de Emilio se partió en dos, sufriendo trauma craneal severo y la muerte, tras lo cual su cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal.

Accidente mortal de moto Génesis en Waspan Sur

Walter Antonio Reyes dijo que su hermano de Franklin Yamir, junto a su amigo Emilio, habían estado tomando en el bar “El Ranchero” y luego se fueron a la casa en Villa Reconciliación Sur donde se cayeron de la moto.

Al verlos borrachos, sus parientes les aconsejaron que no siguieran tomando licor y se fueran a dormir, sin embargo, no hicieron caso, se fueron en la moto y en menos de media hora les comunicaron de la tragedia.

Emilio Sáenz habitaba en Villa Reconciliación Norte, donde dejó en la orfandad a una niña de 7 años.