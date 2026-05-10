No estaba en la raya, hombre que cayó en una pila de 15 metros de hondo en Carazo
A emergencias del hospitalito Alejandro Calero del municipio de La Concepción, Masaya, fue trasladado Marcos Antonio López López de 53 años, debido a la fractura expuesta que sufrió en la pierna derecha al caer en una pila de unos 15 metros de profundidad.
Tu Nueva Radio Ya conoció que Marcos López andaba visitando a su mamá y de paso aprovechó para echarse sus pikinyukis.
Ya ebrio se dispuso a regresar a su casa, pero como andaba bien perdido ni cuenta se dio cuando pasó de viaje en la pila.
Los gritos de dolor desde el fondo de la pila fueron escuchados por lugareños de la zona que enseguida alertaron a miembros de los bomberos, quienes lo sacaron y trasladaron al centro asistencial.