Niño se ahoga por falta de supervisión en río de Terrabona

Un niño de apellidos Hernández Martínez, de 2 años, pereció ahogado la tarde del sábado, en un río de la comarca San Pedro, ubicada en Terrabona, Matagalpa.

Lugareños dijeron que el pequeño, sin el cuidado de un adulto, caminó hasta el río, se introdujo al agua y se ahogó.

Cazadores de Noticias indicaron que al momento de la tragedia, la mamá del pequeño estaba acostada, y su hermano, estaba jugando con el celular, asi que nadie lo vio cuando salió de la casa.

