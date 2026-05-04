Niño se ahoga en la poza «El Mudo» en Río Blanco

Un niño de 8 años, de iniciales D.J.H.T, murió ahogado la tarde de este domingo mientras se bañaba en la poza “El Mudo”, ubicada en el barrio Los Ángeles, en la ciudad de Rio Blanco, en el departamento de Matagalpa.

Niño de 8 años ahogado en Poza El Mudo, Rio Blanco

El menor andaba en compañía de una muchacha cuando de pronto se metió al agua y no volvió a salir, por lo cual la joven aviso a los bomberos y Cruz Blanca, que al llegar ingresaron al agua y lograron recuperar su cuerpo.

La tragedia ya es investigada por la policía, en tanto el cuerpo del niño fue entregado a su familia, para las respectivas honras fúnebres.

