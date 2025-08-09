Niño queda resquebrajado al caer en el fondo de un sumidero en Carazo

Gracias a Dios da la familia Mendieta por la vida del niño Thiago Yassir Mendieta Ramos de 8 años de edad, quien accidentalmente, cayó al fondo de un sumidero en construcción de varios metros de profundidad, la tarde de sábado, en el barrio Bismarck Martínez del municipio de San Marcos, Carazo.

“Yo andaba trabajando cuando mi esposa me avisó que el niño había pasado de viaje en un sumidero que está en una calle detrás de mi casa, enseguida llegue para sacarlo con ayuda de mis vecinos”, dijo a Tu Nueva Radio Ya, don Marvin Mendieta.

Miembros de la Dirección General de Bomberos y Cruz Blanca trasladaron al niño al hospital Santiago, donde los médicos determinaron que sufrió una fractura en el brazo izquierdo, lesión lumbar y excoriaciones, por lo que deberá permanecer en observación.

Los padres del niño y demás familias hacen un llamado a las personas que construyen el sumidero para que pongan alguna señalización o advertencia para evitar que ocurran otro incidente.