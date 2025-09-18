Niño queda grave tras caer de camioneta en marcha en Nueva Guinea

El menor de iniciales R.E.R.B, de 9 años, resultó con trauma craneal y otras lesiones que lo tienen en condición delicada, luego de caer de una camioneta en marcha en una calle de la zona 7 del municipio de Nueva Guinea, Caribe Sur.

El menor viajaba en la tina de la camioneta Nissan, color gris, placas RS 5652, conducida a exceso de velocidad por Ariel de Jesús Gutiérrez Castillo, de 37 años.

De pronto, el pequeño salió proyectado por los aires, golpeándose la cabeza, al caer al suelo.

Inicialmente, el pequeño fue llevado al hospital de la localidad y posteriormente transferido al hospital Lenin Fonseca, en Managua, donde su pronóstico es reservado.

En otro accidente, el oficial de la policía Reynaldo Olivares Saavedra, de 24 años, y otro colega no identificado, resultaron lesionados cuando la camioneta en que viajaban se volcó en el municipio de El Sauce, departamento de León.

El accidente ocurrió cuando transitaban en el vehículo por la quebrada del río San José, localizada en la comarca Santa Rita.

Olivares Saavedra sufrió golpes leves en la muñeca derecha y algunas escoriaciones, siendo llevado al Hospital Oscar Danilo Rosales en la ciudad de León.

Por otro lado, el señor Marbel Otoniel Arauz Díaz, de 44 años, sufrió hematomas en el pie y el ojo izquierdo al volcarse el carro Toyota modelo Tercel que conducía, en la comunidad La Tuna, en Palacagüina, Madriz.

Arauz Díaz es originario de Estelí y perdió el control del carro al quedarse dormido al volante, despertando cuando ya estaba con las llantas hacia arriba tras estrellarse en un árbol.

Para ser curado de sus lesiones fue llevado al Centro de Salud Haydee Meneses, en Palacagüina.

Otro accidente de tránsito ocurrió la tarde de ayer en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya, donde la señora Loreta Blanford, de 35 años, resultó lesionada al ser atropellada por un vehículo cuando esperaba un bus en la parada localizada a la entrada a la comarca Esquipulas.

Testigos informaron que el accidente ocurrió cuando un carro que circulaba de Masaya a Managua, irrespetó la luz roja e impactó el costado de un taxi conducido por Danelia del Carmen Téllez Meza, de 51 años, y de rebote fue atropelló la señora Blanford quien esperaba el bus.

La lesionada fue llevada al hospital Manolo Morales con posible fractura en la pierna derecha y golpes en varias partes del cuerpo, en tanto las conductoras de los vehículos solo sufrieron golpes menores que no ameritaron ser trasladadas a un centro asistencial.

