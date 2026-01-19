Niño grave al ser impactado por motocicleta en Mancotal, Jinotega

En estado delicado quedó el niño Jasiel Flores Morales, de 6 años, al ser atropellado por un motociclista en una calle de la comarca Mancotal, en Jinotega.

Los informes indican que el pequeño iba cruzando sólo la vía cuando fue impactado por la motocicleta que manejaba Pedro Bismarck Mairena Hernández, de 25 años.

A casa del golpe, el pequeño resultó con trauma craneoencefálico severo y golpes en diferentes partes del cuerpo, siendo llevado en un vehículo particular al hospital Victoria Motta, de Jinotega.

La Policía Nacional investiga las circunstancias en que ocurrió el percance vial, pero todo apunta a que se trató de un accidente facilitado por la falta de tutela.

