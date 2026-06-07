Niño grave al ser atropellado por motorizado en Jinotega

Grave fue trasladado al hospital Victoria Mota, de Jinotega, el niño Melvin Elías Montenegro, de 6 años, tras ser atropellado por el motociclista Eyker Ortiz Gómez, de 26 años.

El aparatoso accidente ocurrió en el kilómetro 175 y medio de la carretera Jinotega – San Rafael del Norte, cuando presuntamente, el pequeño intentó cruzar la vía sin la supervisión de un adulto.

En el hecho, el infante sufrió fracturas en el cráneo y una pierna, lesiones que lo mantienen en estado crítico de salud.

