Niño grave al ser atropellado por motorizado en Jinotega
Grave fue trasladado al hospital Victoria Mota, de Jinotega, el niño Melvin Elías Montenegro, de 6 años, tras ser atropellado por el motociclista Eyker Ortiz Gómez, de 26 años.
El aparatoso accidente ocurrió en el kilómetro 175 y medio de la carretera Jinotega – San Rafael del Norte, cuando presuntamente, el pequeño intentó cruzar la vía sin la supervisión de un adulto.
En el hecho, el infante sufrió fracturas en el cráneo y una pierna, lesiones que lo mantienen en estado crítico de salud.
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