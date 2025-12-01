Niño fallece asfixiado mientras comía con su familia en Jalapa

Un niño de 5 años de edad, de iniciales, B.A.C, murió la noche de este domingo por asfixia obstructiva mientras cenaba con su familia en el municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia.

El niño estaba comiendo cuando su familia se fijó que se puso moradito y no respiraba, por lo cual lo llevaron al hospital, a donde llego fallecido por obstrucción en su garganta, según el dictamen medico preliminar.

La policía de Jalapa ya esta investigando la tragedia.

Según las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya, este año, 6 niños han muerto de manera accidental, ya sea asfixiados con objetos que se meten en la boca por falta de tutela, o en otro tipo de situaciones similares.

