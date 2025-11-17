Niño de año y medio perece arrollado por vehículo en la ciudad de León
La policía de la ciudad de León se encuentra investigando las circunstancias en que murió arrollado por un vehículo un niño de año y medio de nacido de iniciales R.G.R, hecho ocurrido este fin de semana.
Información extraoficial revela que el pequeño supuestamente se salió de su casa, sin que su familia se diera cuenta, y fue arrollado por un vehículo de características desconocidas frente al Parque Forestal.
El pequeñito fue enterrado este domingo en el cementerio municipal de la ciudad Universitaria.
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