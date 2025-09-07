Niño de 9 años sobrevive al ataque de dos perros en Estelí

Con mordeduras en distintas partes del cuerpo resultó un niño de apellidos González Chavarría, de 9 años, al ser atacado por dos perros, en Estelí.

Niño de 9 años atacado por perros en Estelí

El hecho ocurrió la mañana de hoy domingo, cuando el infante transitaba del puente Las Chanillas unos 200 metros al oeste.

Según testigos, el menor iba a realizar un mandado a la venta cuando los dos caninos se le abalanzaron y le clavaron los colmillos en la espalda y otras partes de su humanidad.

Al escuchar los gritos del menor, el ciudadano Víctor Gutiérrez intervino en su defensa y evitó que los perros siguieran mordiendo el niño.

El pequeño fue trasladado por miembros de la Cruz Blanca al hospital San Juan de Dios, de la ciudad de Estelí.

En tanto, vecinos denunciaron que dichos perros ya han intentado atacar otros niños en ocasiones anteriores, debido a que sus dueños presuntamente los dejan sueltos en la calle, versión que es investigada por las autoridades de Estelí.