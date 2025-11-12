Niño de 2 años se ahoga en la barra del Río Maíz

La tarde de ayer martes, falleció por sumersión el niño de iniciales H.C., de 2 años de edad, en la zona de la barra del Río Maiz, en la Reserva Biológica Indio Maíz, Caribe Sur.

Informes preliminares indican que el niño había sido visto jugando cerca de la orilla del río cerca del mar al momento que un tío llegó en un cayuco con provisiones.

Sin embargo minutos más tarde el pequeño ya fue encontrado sin signos vitales cerca del cayuco de su tío.

Una de las versiones de la tragedia es que una ola lo golpeó, y otra es que el cayuco fue volteado y el niño quedo atrapado, dando lugar a que se ahogara.

