Niño con discapacidad motora se ahoga en zona prohibida del Lago Cocibolca

Un niño de 10 años de edad, con discapacidad motora, se ahogó la tarde de ayer martes al llegar inocentemente hasta las aguas del gran Lago Cocibolca, cerca del muelle, en el centro turístico de la ciudad de Granada.

Se conoció que en un descuido de sus tutores, el menor caminó hacia una zona donde es prohibido bañarse debido a la profundidad, ocurriendo la tragedia.

Los Bomberos Unidos de La Villa, de la Gran Sultana, recuperaron el cuerpo del menor, quien llegó al lugar solo, luego de salirse de su centro de estudios, lo que es investigado por la policía.

