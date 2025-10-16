Niña de 4 años es rescatada de una corriente en Santo Tomás, Chontales

A punto de morir ahogada estuvo la tarde de ayer una niña de entre 3 o 4 años de edad, al ser arrastrada por una corriente de agua ocasionada por las lluvias y que finaliza en un cauce natural en la comunidad Las Lajitas, municipio de Santo Tomás, Chontales.

Una niña casi muere arrastrada por la corriente en Chontales

Cazadores de noticias enviaron al WhatsApp de Tu Nueva Radio Ya 8711-0456 un video en el que se observa cuando la menor que llevaba un paraguas para protegerse de la lluvia caminaba delante de otra menor de edad, que llevaba en sus manos las chinelas de ambas.

De repente la corriente arrastra a la más pequeña de las niñas, pero gracias al rápido actuar de un lugareño, logra rescatarla y ponerla a salvo, en tanto, su paraguas se lo llevo el agua.

Rescatan a niña arrastrada por corriente en Chontales

La otra menor al ver que el paragua es arrastrado se lanza a tratar de recuperarlo, sin lograr su cometido, siendo destacado por el mismo lugareño.

Gracias a Dios este incidente no terminó en tragedia, como ocurrió en Managua.