Nicaragüense “titubea” al cruzar una calle y muere atropellado en Guanacaste, Costa Rica

Un nicaragüense de apellido Álvarez, de 59 años de edad, murió atropellado en una vía de Sámara de Guanacaste, en Costa Rica, confirmó el Organismo de Investigación Judicial de ese país.

De acuerdo con la información preliminar, el nicaragüense Álvarez se dirigía hacia su vivienda cuando, en apariencia, cruzó la calle y luego intentó devolverse, momento en el que fue impactado por un vehículo.

El impacto le causó la muerte instantánea al compatriota Álvarez, que se convirtió en el nicaragüense número 27 que muere este año en Costa Rica, por accidente de tránsito, según las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya.