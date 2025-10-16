Nicaragüense podría pasar el resto de sus días en cárcel salvadoreña por estrangular a su pareja

El nicaragüense Mario Antonio Tenise Berry, de 43 años, fue capturado como sospechoso de haber matado a su pareja Karla Beatriz Cabrera Ángel, de 27 años, en la comunidad Talnique, al oeste del departamento de La Libertad, en El Salvador.

El nicaragüense Mario Antonio Tenise Berry, de 43 años

Las autoridades salvadoreñas indicaron que el pasado 12 de octubre, el pinolero estranguló a su joven cónyuge y lanzó el cuerpo a una fosa séptica en la colonia Dogmaler, de donde fue recuperado ayer miércoles por rescatistas y la policía.

El cuerpo de la víctima ya estaba en descomposición, y la policía capturó al compatriota en Pasaquina, La Unión, cuando trataba de huir a Nicaragua, trayendo consigo a sus hijos de 2 y 4 años, sin llevar ninguna documentación.

Karla Beatriz Cabrera Ángel, de 27 años

Según las autoridades cuzcatlecas, el nicaragüense posee antecedentes desde 2005, por los delitos de homicidio en grado de tentativa y portación, tenencia o utilización de armas de guerra.

El detenido será remitido a las autoridades correspondientes por el delito de homicidio, y enfrentará la justicia por este crimen atroz cometido contra su compañera de vida.