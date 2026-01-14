La nicaragüense Emilia Benita Hernández López, de 46 años, falleció a las 3:30 de la tarde de ayer martes luego que la moto en que viajaba como pasajero colisionó contra un camión en Guanacaste, Costa Rica.

Trágico accidente en Guanacaste: muere Emilia Hernández

Emilia Hernández era originaria de Chinandega y al momento de la desgracia se dirigía del trabajo hacia su casa en la moto manejada por su cónyuge Noel López, también de nacionalidad nicaragüense.

El lamentable accidente ocurrió cuando circulaban por un tramo de la carretera hacia el distrito Sardinal, en el cantón de Carrillo, jurisdicción de la provincia de Guanacaste, donde impactaron contra el camión en circunstancias que se investigan.

Mientras que el conductor de la moto fue llevado al hospital de Liberia con graves lesiones en distintas partes del cuerpo, el cuerpo de Emilia Benita Hernández López fue trasladado a Medicatura Forense de Liberia, en espera de que familiares lleguen a retirarlo para darle cristiana sepultura.

Nicaragüense pierde la vida tras chocar motocicleta contra camión en Guanacaste, Costa Rica #Nicaraguense#CostaRica#Accidentepic.twitter.com/q7ZnVLFa1I — La Nueva Radio YA (@nuevaya) January 14, 2026